publié le 02/09/2020 à 08:56

Cinq ans après l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, au cours duquel a été assassiné son époux, le dessinateur Georges Wolinski, et alors que s’ouvre le procès ce mercredi 2 septembre, Maryse Wolinski publie un livre, Au risque de la vie. Dans son ouvrage où elle interpelle directement Chérif Kouachi, l'un des tueurs, elle revient sur l'enquête qu'elle a mené pour comprendre les événements.

"Je me suis tellement imprégnée des photos de ce personnage de Chérif Kouachi, que j'ai jugé être le tueur, dans la mesure où Saïd (son frère NDLR) est un malade. Ce personnage est incrusté en moi" explique Maryse Wolinski. "Pour l'extirper, je n'ai trouvé qu'une seule solution, c'est de passer par l'écriture" ajoute la journaliste.



"J'avais ces flashs et cette kalachnikov qui se promenait tout le temps devant moi comme si je m'étais mise à la place de mon mari et que je voyais Chérif Kouachi avec sa kalachnikov" explique Maryse Wolinski. "C'est cela qui m'a beaucoup troublé pendant un temps et ce personnage m'étouffait tellement que j'en suis tombée malade" raconte-t-elle.

En ce jour d'ouverture du procès attentats de janvier 2015, la veuve de Georges Wolinski révèle que "depuis deux jours, il y a une anxiété qui monte qui me rappelle celle de mon mari, au mois de décembre 2014 où il se demandait ce que j'allais devenir quand il ne serait plus là".