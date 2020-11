publié le 03/11/2020 à 13:38

Le bilan s'est alourdi à Vienne en Autriche. L'attentat a fait 4 morts. L'un des assaillants, armé d'un fusil d'assaut et d'une ceinture explosive factice, qui tirait sur les passants au hasard dans les rues, a été tué par la police. Au moins un suspect serait encore en fuite et il s'agit clairement d'un attentat islamiste.

Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure à l'ambassade d'Autriche à Paris signer le registre de condoléances et réaffirmer son soutien. L'assaillant décédé était originaire de Macédoine du Nord et avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, a annoncé mardi le ministre autrichien de l'Intérieur. Âgé de 20 ans, il était aussi détenteur de la nationalité autrichienne et c'était un sympathisant de l'organisation de l'État islamique, condamné à 22 mois de prison mais qui était sorti prématurément fin 2019.

Dans la matinée, le chancelier autrichien, Sebastian Kurz a fait cette déclaration très politique : "Nous n'allons pas tomber dans leur piège, car notre ennemi c'est le terrorisme islamique qui veut diviser notre société. Notre ennemi ce ne sont pas les adeptes d'une religion ou les citoyens d'un autre pays que le notre, non notre ennemi sont les extrémistes et les terroristes. C'est le combat a mener de la civilisation contre la barbarie".

Les autorités estiment qu'il y aurait d'autres assaillants, un ou deux hommes en fuite. Elles demandent également aux Viennois de ne pas sortir de chez eux. Il y a eu une quinzaine d'arrestations et de perquisitions.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu'un couvre-feu allait être réinstauré, "à Paris et peut-être en Ile-de-France". Mais quelques minutes à peine après, Matignon a démenti.

Coronavirus - Les tests antigéniques, des tests plus rapides bien qu'un peu moins fiables que les PCR, sont désormais disponibles en pharmacie, chez les infirmiers et les généralistes, et remboursés intégralement.

Présidentielle américaine - Des dizaines de millions d’Américains se rendent mardi 3 novembre aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden, au terme d’une campagne très tendue.