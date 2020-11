publié le 03/11/2020 à 11:02

Dès cette semaine, les pharmacies sont autorisées à pratiquer des tests antigéniques, qui réduisent les délais de dépistage du coronavirus. "J'ai fait le test hier (lundi ndlr), avec Adriana Karembeu", nous témoigne Michel Cymes. "On nous a dit qu'on avait été cas contact il y a plus d'une semaine, donc on est allé dans une pharmacie qui nous a fait le test et on a eu le résultat en 20 minutes", poursuit le médecin.

Certaines pharmacies ont donc commencé à proposer ces tests, mais elles demandent des moyens et le droit de travailler avec des infirmières libérales pour les pratiquer, a indiqué dimanche l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO). En effet, pour réaliser ces tests, il faut en plus un espace dans la pharmacie et être formé. "On nous donne la possibilité de poser un diagnostic, ça change complètement la dimension de ce qu'on confiait jusqu'à maintenant aux pharmaciens", a assuré Gilles Bonnefond, président de l'USPO, 2e syndicat du secteur.

Il a également lancé un appel "aux étudiants en médecine, en pharma ou en écoles d'infirmiers" pour venir aider à réaliser ces tests. L'USPO recommande un protocole : en binôme, sur rendez-vous, sur des plages horaires bien définies et dans un espace qui pourrait être à l'extérieur de la pharmacie, sous un barnum par exemple.

Résultat en 15 à 30 minutes

Les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat en 15 à 30 minutes contre plusieurs jours pour les tests PCR pratiqués par des laboratoires débordés. Le prélèvement est mélangé dans une éprouvette a un produit réactif, puis placé sur une bandelette qui change de couleur si vous êtes positif.

Ces tests antigéniques sont efficaces et fiables sur les personnes qui ont déjà des symptômes et qui ont donc beaucoup de virus. 99 % des cas positifs sont détectés, mais il peut y avoir 20 % de faux négatifs. La Haute Autorité de Santé les a recommandés plutôt pour des gens symptomatiques de moins de 65 ans. Au-delà, mieux vaut ne pas se tromper et faire un PCR.

> Coronavirus : pourquoi l'arrivée des tests antigéniques est une bonne nouvelle Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 03:06 | Date : 03/11/2020