publié le 03/11/2020 à 05:45

L'horreur a frappé Vienne ce lundi 2 novembre au soir. Trois morts, dont un assaillant, et sept blessés graves dans plusieurs fusillades qui ont frappé la capitale autrichienne. C'était la dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu sanitaire.

Les premiers coups de feu ont retenti vers 20 heures dans le centre-ville de Vienne, dans un quartier très fréquenté non loin d'une synagogue. La police a ensuite recensé six endroits différents dans ce quartier où des coups de feu ont été tirés. La police autrichienne parle de plusieurs assaillants. L'un d'eux était armé d'un fusil d'assaut. Dès le début de la soirée, le ministre de l'Intérieur autrichien a donc évoqué "une probable attaque terroriste" et appelé les Viennois à rester chez eux.

Parmi les victimes, un passant a été tué et une femme a succombé à ses blessures. L'un des assaillants a été abattu par la police. Impossible de préciser à cette heure ce que l'on sait des assaillants et de leurs cibles. On ne sait même pas si la synagogue était visée mais les Viennois étaient nombreux dehors avant un reconfinement qui devait entrer en vigueur à minuit. Le chancelier autrichien Sebastien Kurz a évoqué "une répugnante attaque terroriste".

À écouter également dans ce journal :

Jour de vote aux États-Unis - C'est enfin le D-Day ce mardi 3 novembre aux États-Unis, les bureaux de vote ouvriront ce matin pour l'élection présidentielle américaine. Donald Trump a joué le tout pour le tout avec 10 meetings en deux jours. Il dénonce des sondages "bidons" et se dit confiant en sa victoire. Lady Gaga a quant à elle participé ce lundi à un meeting électoral de Joe Biden en drive-in à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est un État crucial pour la conquête de la Maison Blanche.

Coronavirus en France - Plus de 400 morts du coronavirus en France en 24 heures. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation ou en soins intensifs a aussi fortement augmenté entre dimanche et lundi, avec 430 nouvelles admissions.

Anne Hidalgo soutient les librairies - La maire de Paris appelle à ne pas commander chez Amazon. "Je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens : n'achetez pas sur Amazon. Amazon c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier", a assuré Anne Hidalgo ce lundi 2 novembre à la presse.