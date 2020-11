Fusillades à Vienne : 3 morts, 7 hospitalisés, un tireur serait en fuite

publié le 03/11/2020 à 07:26

Il était vers 20h ce lundi 2 novembre quand plusieurs attaques ont frappé le centre de Vienne. Le bilan provisoire s'établit à trois morts alors que sept personnes sont hospitalisées dans un état grave ce mardi 3 novembre au matin. Un tireur serait en fuite.

Le ministre autrichien de l'Intérieur vient de le confirmer, l'un des assaillants était un homme radicalisé, sympathisant de l'État islamique. Dans une ville de Vienne qui profitait de ses dernières heures de spectacle et de terrasses avant le reconfinement, au moins deux assaillants ont donc sillonné au pas de course les rues du centre-ville en tirant avec leurs armes automatiques.

Sur les images de vidéosurveillance, on voit un homme vêtu d'une combinaison blanche, apparemment calme et méthodique, courir avec ce fusil mitrailleur en bandoulière et tirer sur un passant qu'il croise au hasard. Tout au long de la soirée, c'est la confusion. Il y a des rumeurs d'affrontement avec les forces de l'ordre et de prise d'otage dans un hôtel. Un assaillant a été abattu par la police mais au moins un autre serait en fuite.