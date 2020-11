publié le 03/11/2020 à 11:30

En ce jour du scrutin de l'élection présidentielle, ce mardi 3 novembre, c'est la dernière ligne droite pour les candidats Joe Biden et Donald Trump. Le président sortant a enchaîné pas moins de 5 meetings durant les dernières 24 heures, dont l'un à Scranton, en Pennsylvanie, un état-clé qu'il avait raflé de justesse à Hillary Clinton, en 2016.

Malgré les sondages qui lui sont défavorables, Donald Trump prédit une "magnifique victoire", ce que souhaite la droite nationaliste européenne, qui a fait le déplacement en Pennsylvanie.

Dans la foule présente pour soutenir le candidat républicain, figurait notamment Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement National, qui est impatient de voir sa réélection : "Ce serait rendre honneur au système et cela devrait nous inspirer. Il y a une liberté de ton dans la campagne comme on le voit dans ses clips où il est combatif, offensif et ne met pas un genou à terre".

À ses côtés, l'ancien eurodéputé britannique Nigel Farage, figure du Brexit, affirme que le président américain est "le leader du monde libre" et estime que "la différence entre Joe Biden et Donald Trump ne pourrait être plus flagrante vis-à-vis de la Chine communiste et de l'Union européenne". "L'impact de cette élection pour nous tous, en France et au Royaume-Uni, est très important", estime-t-il.