Fusillades à Vienne : ce que l'on sait de l'assaillant tué

publié le 03/11/2020 à 07:59

Vienne est endeuillée par une attaque terroriste. Trois personnes, ainsi que l’un des assaillants, sont mortes, et plusieurs ont été blessées dans la soirée de ce lundi 2 novembre, lors de fusillades dans la capitale autrichienne. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a assuré que "les assaillants étaient plusieurs, très bien équipés, avec des armes automatiques, [...] c'est définitivement une attaque terroriste".

L'assaillant tué était radicalisé et un sympathisant du groupe État islamique. Le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer, a précisé qu"'il était lourdement armé d'un fusil d'assaut et portait une fausse ceinture d'explosifs". Les premiers coups de feu ont retenti vers 20h dans le centre-ville, à une heure où les bars et les restaurants étaient très fréquentés.

Les assaillants, qui étaient au moins deux, peut-être trois, ont tiré sans discernement dans la foule des passants, faisant trois morts, deux hommes et une femme. La police a indiqué que les coups de feu ont été tirés dans six endroits différents de ce quartier de Vienne. Hormis l'assaillant tué, son ou ses complices sont toujours en fuite. Les autorités ont donc demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux, sauf urgence, et les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école.