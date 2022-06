Des personnes ont déposé des fleurs lors d'une marche en hommage à leur fille, une adolescente de 14 ans poignardée à mort le 6 juin 2022 par son petit ami qui a reconnu les faits à Clesse, dans l'est de la France, le 13 juin 2022.

En Saône-et-Loire, c'est l'heure du dernier adieu à Emma, cette adolescente de 14 ans tuée la semaine dernière par son petit ami. Ses obsèques avaient lieu ce vendredi 17 juin, à Clessé.

Près de 1.000 personnes se sont réunies pour les obsèques d'Emma dans la salle communale qui n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Des enceintes étaient installées à l'extérieur pour permettre à tous de suivre ce dernier hommage à la jeune victime. L'émotion était grande, notamment au moment de la prise de parole de la maman d'Emma.

"L'époque des anniversaires avec tous tes amis dans le jardin, puis les pyjamas parties avec tes copines et toujours tes mamies et tes papys (...) je pense qu'ils ont tous eu les joues usées de tous tes câlins", a déclaré sa mère, très émue. "Notre cœur, notre raison de vivre, notre joie...Le vide est immense mais tu resteras et vivras à jamais dans nos cœurs", a-t-elle poursuivi.

Les amis du centre équestre ainsi que ceux du collège étaient tous présents pour dire adieu à la jeune fille. À l'issue de la cérémonie, Emma devait être inhumée au cimetière de Clessé dans la plus stricte intimité familiale.

À écouter également dans ce journal

