Accident dans la Drôme : l'état du véhicule serait en cause

publié le 21/07/2020 à 13:12

Cette tragédie sur l'autoroute A7 dans la Drôme, à hauteur d'Albon : cinq enfants d'une même famille, âgés de 3 à 14 ans, sont morts, trois adultes et un autre enfant de 7 ans sont grièvement brûlés. Le bilan pourrait même s'alourdir. Un monospace a pris feu avant de quitter la route, de faire plusieurs tonneaux et d'exploser. L'état du véhicule semble être en cause.

Dès cette nuit, le procureur parlait d'un problème sur cette voiture, ce Renault Scénic 7 places. Sur les images de vidéosurveillance on voit très clairement la voiture s'embraser en quelques secondes. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident. C'est un véritable choc, ici, à Vénissieux, d'où venaient les victimes. "C'est malheureux, je suis encore choqué", raconte un habitant. La maire de la ville, Michèle Picard, appelle à la solidarité : "C'est un drame." Elle a mis en place un cahier de doléances ce matin à la mairie pour soutenir la famille.

Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention Routière, a voulu tenir un discours vigilant : "Il faut avoir en tête qu'il n'y a jamais de petit trajet. De toute évidence, ces personnes sont décédées à proximité de la domicile." Le véhicule, qui avait 7 places, transportait neuf personnes : "Il faut rappeler sans cesse que c'est un siège par personne et que tout le monde est attaché", rappelle-t-elle. Elle ajoute : "Je ne sais pas si la cause directe de leur mortalité est liée au fait qu'ils étaient attachés ou pas."

Toujours est-il que c'est l'état du véhicule qui est pour le moment suspecté d'être la cause de l'accident : "Il faut peut être effectivement attendre d'avoir un peu plus d'expertise", a précisé Anne Lavaud.

