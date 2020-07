publié le 21/07/2020 à 09:29

Alors que le port du masque est obligatoire depuis lundi 20 juillet dans les lieux publics clos, cette obligation est difficile à faire respecter pour certains.

Dans un bar du Vieux Nice, devenu le refuge des jeunes depuis la fermeture des boîtes de nuit, le masque n’est pas de la partie. Selon des personnes interrogées : "La fête, c’est sans masque", "c’est difficile de garder le masque " ou encore "c’est chiant, on s’entend moins bien, on respire moins bien, on a chaud et tout". Une envie revient dans les témoignages, celle de profiter de l'été : "On est en soirée, on essaye de profiter un maximum et au bout de quelques verres, il y en a qui oublient, on essaie de profiter le plus possible".

Mais certaines précautions restent de mise au sein des fêtards, comme profiter entre amis mais sans se coller au groupe d’à côté. Difficile également de draguer pendant ces soirées d’été avec le visage masqué. Un jeune homme témoigne : "En général, j’ai pas de masque quand j’arrive mais même si je l’avais, il resterait pas longtemps je pense".

La bande veut tout simplement garder l’insouciance des vacances : "C’est l’été, on n’a pas envie qu’un mois des vacances soit ruiné, gâché parce qu’il y a le coronavirus, c’est tout". Tous ont un masque mais il est au fond de la poche.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un vigile en Seine-Saint-Denis a empêché une potentielle attaque meurtrière en neutralisant un homme armé qui fonçait vers l'église du Blanc-Mesnil. C’est une information révélée par nos confrères du Parisien.

Accident dans la Drôme - Un monospace a pris feu sur l'autoroute A7 après que le conducteur a perdu le contrôle. À bord, il y avait 9 personnes. 5 enfants sont morts brûlés, un sixième est entre la vie et la mort ainsi que deux adultes.

Union européenne - Un accord sur un plan de relance européen a été conclu après un sommet marathon. Sur le fond, ce plan à 750 milliards d'euros prévoit 390 milliards de subventions et le principe d'une dette commune.