publié le 21/07/2020 à 07:57

Comment un accord de relance européenne a été trouvé ? Il aura fallu 4 jours et 4 nuits mais ça y est... "C'est un jour historique pour l'Europe", a twitté le président Emmanuel Macron et de fait, ce plan à 750 milliards d'euros est financé pour la première fois par un emprunt commun.

Il aura d'abord 92 heures de négociations avec alternance de coups de gueule et de câlineries pour parvenir à cet accord à l'unanimité des 27. Mais au final, c'est un signal fort de solidarité européenne dont vient de se féliciter Emmanuel Macron : "Au total, avec ce plan de relance, nous arrivons à un quasi doublement du budget européen pour les trois prochaines années. C'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro."

360 milliards de prêt et 390 milliards de subventions que nous allons rembourser en commun, et ça c'est une première. Ça veut dire une Europe plus solidaire et en quelque sorte plus fédérale. Dans cet ensemble, la France va obtenir près de 40 milliards d'euros.

Un plan de relance massif est adopté : un emprunt commun pour répondre à la crise de manière solidaire et investir dans notre avenir. Nous ne l’avions jamais fait ! La France a porté sans relâche cette ambition. https://t.co/x3ltuf69Ca — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

En plus de ces subventions, il y aura des possibilités de prêts pour arriver à un plan global européen à 750 milliards d'euros. En échange, les pays dits "frugaux", ceux qui ne voulaient pas lâcher trop de subventions pour les pays en difficulté, ont obtenu des rabais sur leur participation au budget européen.

Les Pays-Bas par exemple devraient payer 2 milliards de moins par an. Dommage qu'il y ait ces rabais, mais c'est le compromis. Cet accord doit aider à la relance européenne face à la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 200.000 morts sur notre continent et plongé notre économie dans une crise sans précédent.

