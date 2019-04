publié le 16/04/2019 à 07:24

La France se réveille ce mardi 16 avril au matin d'un cauchemar bien réel. Notre-Dame de Paris, joyau de l'architecture gothique, a été partiellement détruit par les flammes cette nuit. L'incendie est désormais maîtrisé grâce aux pompiers qui se sont relayés toute la nuit. La piste accidentelle est privilégiée. Ce matin, plus aucune flamme n'est visible à l'extérieur. Une lance à eau continue à arroser abondamment l'intérieur du bâtiment depuis une nacelle située sur le flanc droit de l'édifice. Le but est de faire en sorte qu'aucun foyer ne reprenne à l'intérieur de l'édifice.



Ce qui reste encore debout, c'est toute la structure en pierres : la façade, les deux tours, les fondations. Cette façade encore balayée ce matin par les lampes torches des pompiers qui inspectent les moindres recoins du bâtiment alors que le jour se lève au pied de la cathédrale où seul le camion des pompiers est autorisé à stationner. Les badauds, eux, sont priés de rester à l'extérieur du périmètre de sécurité situé à une centaine de mètres du parvis.

L'enquête, qui a déjà commencé, a été confiée à la brigade criminelle. C'est le plus grand service de police judiciaire de la capitale. Dès cette nuit, les ouvriers qui intervenaient sur la charpente de la cathédrale ont été interrogés.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Emmanuel Macron s'est rendu sur le parvis de Notre-Dame dans la soirée. Le chef de l'État a reporté sine die les annonces post Grand Débat. Il venait d'ailleurs d'enregistrer son allocution avant de décider de tout arrêter. "Cette cathédrale, nous la rebâtirons", a dit Emmanuel Macron sur place.



Justice - Alain Soral a été condamné à un an ferme de prison. L'essayiste d'extrême droite avait mis en doute l'existence de la Shoah. Il était absent de son procès et est visé par un mandat d'arrêt.



Social - Grève illimitée aux urgences de Paris. Plus de 30% des agents mobilisés lundi 15 avril d'après l'AP-HP. Ils demandent plus de moyens. Le service minimum est assuré et tous les patients sont pris en charge mais doivent attendre plus longtemps.



Pâques - Pour la première fois cette année, la fête de Pâques ne pourra donc pas être célébrée dimanche à Notre-Dame. L'incendie s'est déclaré au premier jour des célébrations de la Semaine Sainte qui mène justement à Pâques, la principale fête chrétienne. C'est un déchirement pour les croyants, mais pas seulement.