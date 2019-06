publié le 05/06/2019 à 08:16

Un adolescent entre la vie et la mort après un violent orage mardi 4 juin dans le Pas-de-Calais. Membre d'un club de foot, il s'entraînait avec d'autres camarades au stade de Saint-Nicolas-lez-Arras quand la foudre a frappé. Un autre jeune homme a été grièvement blessé.



Alain Cayet est le maire de la commune. Il raconte au micro de RTL. "Il y avait à peu près 25 jeunes sur le terrain, qui se sont écroulés. Et deux d’entre eux sont restés sur le terrain", dit-il. "Une maman qui était dans les tribunes a prodigué tout de suite les premiers massages cardiaques. Et les pompiers sont arrivés immédiatement".

Le maire fait part de son étonnement face à cet accident : "Il ne pleuvait pas du tout et cette foudre est tombée comme ça d’un seul coup". Il indique qu'une cellule d'urgence médico-psychologique "va être mise en place au centre hospitalier d'Arras pour les impliqués et leur famille".

