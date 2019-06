publié le 04/06/2019 à 11:47

Prudence dans le nord de la France. Météo France vient de placer 18 départements en vigilance orange pour des risques d'orages. L'organisme météorologique évoque une "situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière compte tenu de son intensité et dans la mesure ou il existe une forte probabilité d'occurrence de phénomène violent".



"Sous les orages les plus violents, on attend de la grêle et des rafales de vent de l'ordre de 90 à 110 km/h, des intensités horaires de pluie de l'ordre de 20 à 30 mm. Ce passage orageux sera toutefois assez bref", détaille Météo France dans son communiqué. En effet, le début du phénomène est prévu à 16 heures et devrait durer jusqu'à 22 heures.



Les 18 départements concernés sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Meuse (55), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France place 18 départements en vigilance orange aux orages Crédit : Capture d'écran / Météo France