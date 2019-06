Gérard Depardieu : l'enquête pour viols et agressions sexuelles le visant classée sans suite

publié le 04/06/2019 à 17:05

L'enquête pour viols et agressions sexuelles visant l'acteur Gérard Depardieu, ouverte après une plainte déposée en août 2018, a été classée sans suite mardi 4 juin, a appris l'AFP auprès du parquet de Paris.



"Les nombreuses investigations réalisées dans le cadre de cette procédure n'ont pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs", selon le parquet.

Le parquet d'Aix-en-Provence avait ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle à la suite d'une plainte déposée contre l'acteur le 27 août 2018 à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Une actrice et danseuse de 22 ans accusait Gérard Depardieu de l'avoir violée et agressée sexuellement à son domicile parisien du VIe arrondissement, les 7 et 13 août 2018.

À la suite de ce dépôt de plainte dans le sud, l'enquête avait finalement été confiée à la police judiciaire parisienne, organisant d'autres auditions de la jeune plaignante afin de lui faire préciser ses déclarations selon lesquelles, notamment, l'acteur serait un ami de son père.

Contacté par RTL en août 2018, l'avocat du comédien Me Hervé Témime avait assuré que son client était "serein par rapport à sa conscience" et que la plainte "ne prospérerait pas sur le plan judiciaire". Interrogé par la presse ce mardi soir, Me Témime a confié que cette décision, à laquelle il "s'attendait", doit susciter "une réaction des plus sobres et des plus discrètes" de la part de son client.



Gérard Depardieu qui dénonçait une "information idiote" avait été attendu en novembre dernier, avant de s'exiler en Sibérie.