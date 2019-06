publié le 01/06/2019 à 13:23

Le soleil s'est-il définitivement installé ? Après un mois de mai particulièrement compliqué d'un point de vue météorologique, le mercure affiche dorénavant des températures supérieures à la normale.



Soleil et chaleur sont notamment au programme de ce week-end de l'Ascension. Et cela devrait encore durer dans les semaines et mois à venir. Si la pluie devrait encore s'inviter au cours de la semaine prochaine, Météo France, qui a publié son bulletin de prévisions saisonnières mercredi 29 mai, a d'ores et déjà hissé le drapeau bleu.

Si les risques de canicule sont encore impossibles à prévoir à cette période de l'année, l'organisme météorologique annonce malgré tout qu'il devrait faire plus chaud qu'à l'accoutumée sur une large partie du continent européen. "Une grande partie de l'Europe devrait connaître cet été des températures plus chaudes que la normale", expliquent les spécialistes dans leur communiqué mis en ligne sur son site Internet.

Des différences selon les régions

Dans le détail, des différences notables devraient exister en fonction des régions. "Des conditions anticycloniques devraient dominer la période sur l'Europe de l'Ouest, l'Europe Centrale et l'Europe du Nord, avec des températures supérieures aux normales, tandis que le temps pourrait être plus instable autour de la Méditerranée, notamment orientale, ce qui devrait y limiter la progression des températures", poursuit Météo France.



En revanche, côté précipitations, l'organisme météorologique n'évoque aucun scénario précis. "Des conditions sèches sont attendues sur le Nord, tandis que la Grèce et la Turquie devraient connaître un temps plus humide qu'à l'accoutumée. Ailleurs, aucune tendance significative ne se dégage", détaille le communiqué.