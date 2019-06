publié le 12/06/2019 à 07:51

Si la prise d'otages de ce mardi 11 juin dans la prison de Condé-sur-Sarthe n'a fait aucune victime, les conséquences se font ressentir au sein du personnel de l'établissement pénitencier. Selon nos informations, les syndicats dénoncent une nouvelle fois le manque de moyens. Le détenu qui a retenu pendant plusieurs heures deux surveillants est un multirécidiviste, il s'agit de sa sixième prise d'otage en prison.



Joint par RTL ce 12 juin, Frédéric Eko, représentant du syndicat SNEFAP FSU, atteste que le détenu a intégré la prison "il y a un an et demi", à la suite d'une prise d'otage du personnel médical. Le syndicaliste affirme même que le personnel de Condé-sur-Sarthe avait averti la direction du risque de récidive élevé chez ce détenu la semaine dernière. "On attendait que ce soit pris en compte, mais rien du tout", déplore-t-il.

Des syndicats d'autant plus inquiets que cette prise d'otage intervient trois mois après une autre agression, au couteau, dans cette même prison. Début mars 2019, un détenu radicalisé avait poignardé deux surveillants et s'était ensuite retranché avec sa compagne pendant près de 10 heures dans une unité de vie familiale de la prison.

