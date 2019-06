publié le 12/06/2019 à 05:16

Trois mois après l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé, deux personnels pénitentiaires ont été pris en otage mardi 11 juin au centre ultra-sécurisé de Condé-Sur-Sarthe, dans le département de l'Orne.



Le dénouement est intervenu peu après 0h30 et les deux surveillants ont été libérés "sains et saufs" plus de six heures après les débuts de la prise d'otages dans ce centre de détention qui abrite des détenus particulièrement dangereux, radicalisés ou posant des problèmes de discipline.

Cette prise d'otages a été réalisée par Francis Dorffer, libérable en 2060, un individu classé "DPS" (détenu particulièrement signalé), selon le ministère de la Justice. De source pénitentiaire, il est suivi "pour radicalisation mais au sens très large de la radicalisation" alors qu'il a "un profil psychiatrique très lourd".

Le "champion" de la prise d'otages carcérale

Incarcéré depuis ses 16 ans dans une vingtaine de prisons différentes après des condamnations pour vols, viol et assassinat d'un codétenu, Francis Dorffer est aux yeux des personnels de l'administration pénitentiaire le "champion de la prise d'otages carcérale".



Son nom est associé à au moins cinq autres prises d'otages. En 2006, il avait retenu une psychiatre à la prison de Nancy, en 2009 un surveillant à Clairvaux (Aube), en 2010 un psychiatre à la Santé (Paris) et en 2011 un gardien à Poissy (Yvelines). En avril 2018, il a été condamné à Colmar à 12 ans de prison pour avoir pris en otage un surveillant et tenté de s'évader de la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), en juin 2017.

