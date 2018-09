publié le 02/09/2018 à 18:50

C'est un phénomène inquiétant. Une boucherie a encore été vandalisée. cette fois, cela s'est passé à Epinay-sur-Orge, dans l'Essonne. La vitrine a été dégradée et un tags antispécistes a été trouvée. Ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois ces dernières semaines, notamment dans la région de Lille.



Cédric, le propriétaire de la boucherie qui habite au-dessus du commerce, a été réveillé à 4 heures du matin par les bruits de pierres que l'on jetait contre les vitres. "On savait que ça pouvait arriver, on en avait déjà entendu parler (...) Ce sont des coups de force qu'ils font, mais les bouchers ne sont pas inquiets, ils n'ont pas peur. Un boucher ça n'a pas peur d'un vegan. Vegan normalement, c'est plutôt pacifiste et là, c'est plutôt crétin", regrette-t-il au micro de RTL.

Six vitres ont été brisées et "Stop spécisme" a été tagué en grosses lettres jaunes sur la devanture du commerce. Un acte de vandalisme déploré par les habitants de la ville. Le spécisme étant l'idéologie qui postule la supériorité de l'homme sur l'animal. Mais rien pour le moment n'affirme que les auteurs de ces actes sont bien des activistes vegan, puisque aucun revendication n'a été faites. Une enquête pour dégradation à été ouverte.

