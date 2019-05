publié le 30/05/2019 à 05:31

Nouvelle mise en garde concernant les aliments ultra-transformés. Faites attention une nouvelle fois à ce que vous mangez. Selon une enquête de l'INSERM publiée dans la nuit du 29 au 30 mai, ils favoriseraient le développement des maladies cardiovasculaires. Plus de 100.000 participants de la cohorte française NutriNet-Santé (suivis entre 2009 et 2018) ont été inclus dans cette étude.



Au cours du suivi, la consommation d'aliments ultra-transformés s’est révélée être associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, et en particulier de maladies coronariennes et de maladies cérébro-vasculaires. Pas étonnant selon Arnaud Cocaul, nutritionniste. "Ça va va faire prendre du poids à cause des additifs, à cause des graisses, à cause du sel", détaille le médecin. Il ajoute qu"'on sait très bien que le sucre en excès peut favoriser le foie gras, chose qui n'existait absolument pas il y a 50 ans et qui se voit de plus en plus dans notre société moderne".

Vous pouvez vous faire une maladie cardiovasculaire bio Arnaud Cocaul, nutritionniste. Partager la citation





Même concernant le bio, il existe du "bio qui est absolument catastrophique". Arnaud Cocaul assure qu'il y a des produits bios ultra-transformés. "Vous pouvez vous faire une maladie cardiovasculaire bio", assure le nutritionniste.

À écouter également dans ce journal :

Attaque de Lyon - Le principal suspect de l'attaque de Lyon est passé aux aveux. Après un peu plus de 48 heures de garde à vue, il a reconnu hier avoir conçu le colis piégé qui a fait 13 blessés la semaine dernière. Pas d'explication en revanche sur ses motivations.



Mortalité routière - Après 3 mois consécutifs de hausse, le nombre de morts sur le routes semble repartir à la baisse. Moins 16.9% au mois d'avril. Depuis le début de l'année en revanche, la route a plus tués que l'an dernier



Football - Lyon directement qualifié pour les phases de groupe de la Ligue des champions. C'est la conséquence de la victoire de Chelsea ce mardi 29 mai au soir en ligue Europe. Olivier Giroud et ses coéquipiers se sont imposés 4 à 1 face à Arsenal.