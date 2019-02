publié le 12/02/2019 à 13:34

Vous aimez le bœuf bourguignon ou les cookies ? Préparez-les vous-même. C'est l'enseignement que l'on peut tirer d'une étude française, réalisée auprès de plus de 44.500 personnes.



Elle montre qu'il vaut mieux éviter ce que l'on appelle les aliments "ultra-transformés". Car si on augmente notre consommation de 10% de ce type de produits, cela augmente de 14% notre taux de mortalité. Mais précisément, quels sont les produits à éviter ?

Tous ceux dont l'on sait qu'ils ont subi plusieurs procédés de transformation : chauffage à très haute température, fritures, fumages, et surtout tous ceux dans lesquels les fabricants ont ajouté des additifs alimentaires.

Sodas, soupes en poudre et barres chocolatées à éviter

Selon le docteur Mathilde Touvier, directrice l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnel auteure de cette étude le pire seraient "les sodas, les soupes déshydratées en poudre, les barres chocolatées et certains plats préparés industriellement, qui vont contenir des sauces toutes faites avec des additifs de type émulsifiants, colorants et texturants".



Si scientifiquement, il est impossible de prouver un quelconque lien de cause à effet, ces résultats font écho à de nombreux travaux notamment sur les risques de cancer, comme le rappelle Mathilde Touvier, qui a analysé les données des 44.000 participants. "Parmi eux, 600 sont décédés au cours de suivi, dont 200 à cause d'un cancer", a-t-elle souligné.

