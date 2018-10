publié le 12/10/2018 à 18:58

Il y a 22 ans de cela, Marie est venue au monde lourdement handicapée car l'équipe médicale qui procédait à l'accouchement n'a pas détecté une détresse fœtale. Elle est aujourd'hui tétraplégique et incapable de parler. Au terme d'un long combat judiciaire, ses parents vont donc être indemnisés, tous les médecins présents sont condamnés à leur verser 14 millions d'euros.



C'est le résultat d'un long combat judiciaire mené depuis 18 ans. La responsabilité du gynécologue, de la clinique et de l'anesthésiste avait été tranchée en 2014. Cette fois-ci ce sont donc les indemnités qu'ils devront versés, indemnités record. Mais pour l'avocat des parents de Marie, maître Marc-André Ceccaldi, c'est l'addition de tous les préjudices subis.

C'est aussi l'aménagement de la maison, l'adaptation de la voiture, les aides techniques ainsi que le préjudice professionnel... Pour le père de Marie, ces indemnités sont une étape cruciale et il l'espère un point final judiciaire.



À écouter également dans ce journal

Politique : pour le remaniement il faudra attendre la semaine prochaine. Voilà 10 jours maintenant que Gérard Collomb a démissionné et la nouvelle équipe gouvernementale n'a toujours pas été annoncée. Officiellement, le président assume prendre son temps. Dans les faits, il semble quand même gêné aux entournures.



Société : François Ruffin, député de La France Insoumise s'est emporté contre la Majorité après le rejet d'une proposition de loi qui venait pourtant d'un élu LR. Ce texte prévoyait notamment la création d'un statut unique pour les Auxiliaires de Vie Scolaire, avec une meilleure rémunération. "J'espère que le pays ne vous pardonnera pas", a-t-il lancé en évoquant un "déshonneur" pour les élus En Marche.



Justice : la mise en examen de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires a été aggravée. La présidente du Rassemblement National était convoquée par les juges mais n'a répondu à aucune question. Depuis plus d'un an, elle était mise en examen pour "abus de confiance et complicité". Elle est désormais poursuivie pour "détournement de fonds publics".



Football : Il y a un soupçon de match truqué en Ligue des champions sur le match entre le PSG et Belgrade. Les parisiens avaient gagné sur le score fleuve de 6 buts à 1. Or, un dirigeant serbe aurait parié très gros sur une lourde défaite de son équipe. Les joueurs de l'Étoile Rouge auraient pu délibérément lever le pied.