et AFP

publié le 12/10/2018 à 11:43

Le Rassemblement national a-t-il détourné des fonds européens "à son profit" pour financer des emplois de permanents au parti ? C'est le cadre de l'enquête dans laquelle les juges Claire Thépaut et Renaud Van Ruymbeke soupçonnent le parti d'avoir mis en place "de manière concertée et délibérée" un "système de détournement" de fonds européens.



Marine Le Pen est entendue vendredi 12 octobre par la justice dans le cadre de cette enquête, dans laquelle elle a été mise en examen en juin 2017. Arrivée dans la matinée au tribunal, Marine Le Pen doit être réentendue par les juges d'instruction qui l'ont mise en examen pour "abus de confiance" et "complicité d'abus de confiance", des faits qu'elle conteste formellement, selon ces sources.

La présidente du Front national - devenu Rassemblement national - avait refusé de répondre aux questions des magistrats lors de ses premières convocations, se contentant d'une déclaration. La finaliste malheureuse du deuxième tour de la présidentielle 2017 avait finalement annoncé sur RTL qu'elle honorerait cette convocation.



