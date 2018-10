publié le 12/10/2018 à 17:29

Le match a eu lieu le 3 octobre dernier au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain s'était largement imposé contre l'Étoile rouge de Belgrade. Le match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions s'était terminé sur le score de 6-1. Moins de 10 jours plus tard, une enquête judiciaire sur des soupçons de trucage a été ouverte.



Selon une enquête de L'Équipe, qui cite une source proche du dossier, les autorités françaises ont notamment alertées par l'UEFA. Peu avant le match, un informateur a indiqué qu'un très haut dirigeant de l'Étoile Rouge Belgrade s'apprêtait, avec des complices, à miser cinq millions d'euros sur une défaite de son équipe par cinq buts d'écart, avec un gain potentiel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce dirigeant serbe aurait mis dans la boucle plusieurs joueurs titulaires de l'Étoile Rouge. Nebojsa Todorovic, porte-parole adjoint du club, a refusé de commenter.



L'enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier (PNF) et confiée au service central des Courses et jeux de la police judiciaire. "Aucune anomalie n'a été détectée sur le marché français des paris, ni dans les pays partenaires du groupe de Copenhague (22 pays en majorité européens, ndlr) ni via le Global Lottery Monitoring System (GLMS, réseau de loteries)", a déclaré l'Autorité française de régulation des jeux en ligne (Arjel). Selon une autre source proche du dossier, cela voudrait donc dire que les paris auraient été effectués sur des "marchés exotiques" et peu contrôlés.