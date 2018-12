publié le 06/12/2018 à 18:41

Dramatisation ou réelle inquiétude. L'exécutif redoute de nouvelles violences pour la journée du samedi 8 décembre, peut-être plus graves encore que le week-end dernier. L'entourage présidentiel évoquait hier un risque de "guerre civile".



Les commerçants sont invités à baisser le rideau, on s'efforce de faire disparaître les barrières de travaux publics et d'une manière générale tout ce qui peut faire barricade. Et bien sûr, les forces de l'ordre sont mobilisées comme jamais. Tout à l'heure au Sénat, Édouard Philippe a annoncé des "moyens exceptionnels".

65.000 gendarmes et policiers seront mobilisés sur toute la France, soit environ 2.000 de plus que la semaine dernière. À Paris, la principale nouveauté, c'est le recours aux blindés de la gendarmerie. Une petite quinzaine de 4x4 qui seront prépositionnés dans la capitale et en banlieue. Ces engins permettront de déblayer les éventuelles barricades, pour que CRS et gendarmes mobiles avancent plus facilement parmi les manifestants. Il n'est évidemment pas question de se servir d'armes à feu depuis ces blindés.

Partout en France, des hommes du Raid seront en attente, présents dans leurs antennes locales, prêts à intervenir si besoin. Côté gendarmerie, 100% des escadrons mobiles seront mobilisés. Des réservistes seront également mis à contribution dans les gendarmeries pour permettre à un nombre maximum d'hommes d'être déployés sur le terrain.

À écouter également dans ce journal

Sports - Amélie Mauresmo ne sera pas capitaine de l'équipe de France de tennis. L'ancienne vainqueur de Wimbledon renonce à prendre la succession de Yannick Noah.



Société - Le parcours de la marche pour le Climat organisée samedi à Paris est modifié. Ce sera finalement Nation- République et non plus Trocadéro-Champs de Mars. Par ailleurs, une dizaine de musées parisiens seront fermés samedi, ainsi que les deux Opéras.



Faits divers - À Mantes-la-Jolie, 146 personnes ont été interpellées devant le lycée Saint-Exupéry, après des heurts et dégradations dans cette ville des Yvelines.