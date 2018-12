Lycéens : 146 interpellations à Mantes-la-Jolie après des incidents

publié le 06/12/2018 à 13:44

Les mouvements des lycéens s'intensifient dans la capitale et sa région, jeudi 6 décembre. À 13h, on comptait pas moins de 146 interpellations devant un lycée de Mantes-la-Jolie, après des heurts et dégradations dans cette ville des Yvelines. Les tensions étaient également fortes devant le lycée Saint-Exupéry et près de la patinoire, où des heurts ont éclaté avec la police, a constaté une journaliste.





Les interpellés sont soupçonnés de "participation à un attroupement armé", a détaillé Arnaud Verhille, le commissaire de la ville. Les mains entravées ou sur la tête, à genoux ou assis au sol, des dizaines d'entre eux étaient rassemblés dans le jardin d'un pavillon et dans une maison associative par quelque 70 policiers mobilisés pour cette opération. Certains interpellés ont déjà été conduits dans des commissariats du département pour être fixés sur leur sort et savoir si des poursuites sont engagées à leur encontre, selon la source policière.



Une "mobilisation générale"

Des incidents ont été signalés devant plusieurs autres établissements scolaires où les forces de l'ordre sont intervenues sur des feux de poubelle et de véhicules. Certains parmi les lycéens portent un gilet jaune ou l'agitent à bout de bras devant les policiers, a constaté une journaliste. "On surfe sur le mouvement des gilets jaunes parce que c'est nous les citoyens de demain", a expliqué Ludo, en terminale.



Les syndicats lycéens ont appelé à intensifier le mouvement jeudi par une "mobilisation générale", avant une manifestation à Paris vendredi. Les manifestants appellent à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi ORE, introduite l'an dernier pour l'entrée à l'université et instituant la plateforme controversée Parcoursup. Environ 200 lycées et collèges étaient de nouveau bloqués ou perturbés ce jeudi, au quatrième jour de contestation.

De nombreux heurts dans les autres lycées

En milieu de matinée, la situation était notamment très tendue à la Courneuve, devant le lycée Denis-Papin, une trentaine de jeunes cagoulés ont jeté des cocktails Molotov et des bouteilles en verre et incendié une voiture, selon la police.



Devant le lycée Aristide-Briand au Blanc-Mesnil, des poubelles ont été brûlées par des jeunes qui ont ensuite "pris à partie" les pompiers.



Devant le lycée René-Cassin, au Raincy, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. À Cachan, dans le Val-de-Marne, environ 150 jeunes étaient rassemblés devant le lycée polyvalent, où une voiture avait été brûlée mardi. Cinq jeunes ont été interpellés.

> Blocage des lycées : flambée de violence Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : M6/Jérôme Régali/Eric Hervé/Bruno Marquet/Lionel Gendron | Date : 06/12/2018