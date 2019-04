publié le 03/04/2019 à 13:18

Ce n'est pas la première fois que les Restos du cœur se font voler mais cette fois c'est un peu exceptionnel. En effet, les auteurs présumés du vol sont des agents de la métropole de Strasbourg. Ces agents municipaux étaient chargés de transporter les marchandises entre l'entrepôt principal des Restos du cœur et dix centres de distribution répartis dans la ville.



Selon les premiers éléments de l'enquête, ces agents avaient pris l'habitude de se servir pour leur usage personnel de ce qu'ils trouvaient dans la camionnette. "Ça a pu être des paquets de couche pour bébé, ça a pu être des parkas ou des sacs de couchage qui sont destinés aux gens en grande précarité. C'est ce genre de produit qui a été constaté, plus fréquemment que d'autres, comme étant manquants lors de l'arrivée", confie Daniel Belletier président des Restos du cœur du Bas-Rhin, au micro de RTL.

Les Restos du cœur n'avaient pas déposé plainte, ils pensaient que c'étaient des erreurs de leur part, des bénévoles qui se trompaient sur les quantités envoyées. C'est finalement une dénonciation interne au sein de l'Eurométropole qui a permis de mettre au jour cette pratique navrante. Six agents ont reconnu les faits. Les Restos du coeur sont en train de lister tous les produits qui ont pu disparaître ces derniers mois pour découvrir l'ampleur du préjudice.

