2019, c'est la 34e campagne des Restos du cœur créée en 1985 par Coluche. Ils ont été 42 artistes à se produire sur la scène de Bordeaux en janvier dernier et le concert est retransmis vendredi 8 mars 2019 à 21 heures sur TF1.



Ils chanteront évidemment l'hymne, renouvelé à chaque édition, écrit cette année par Vianney, On trace. Malgré les départs remarqués de Jean-Jacques Goldman ou encore d'Hélène Segara de la troupe, on pourra compter sur une relève avec des petits nouveaux comme l'actrice Isabelle Nanty, l'acteur Malik Benthala, le champion du monde Kylian Mbappé, Claudio Capéo ou Slimane, tous les deux issus de la saison 5 de The Voice.

Parmi les interprètes - chanteurs et apprentis chanteurs - on retrouvera également les humoristes de la bande à Fifi, Florent Pagny (après 24 ans d'absence), les éternels Mimie Mathy, Liane Foly, Patrick Fiori et Zazie, mais aussi Jenifer, Julien Clerc (tous les deux dans le jury de The Voice 2019), Nolwenn Leroy ou bien Les Inconnus.

> Les Enfoirés - "On trace"

L'année passée, en 2018, la vente totale des CD et DVD ainsi que les places des concerts, vendues à plus de 860.000 personnes, avait rapporté près de 30.000.000 euros à l'association des Restos du cœur. Au micro de RTL, Slimane se dit "très fier de pouvoir amener [sa] pierre à l'édifice".



De son côté, Malik Bentalha, à l'affiche de Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lellouche, parle de son expérience : "Je trouve la cause noble donc tant que des gens seront dans le besoin, on fera en sorte de les aider à travers l'humour et la musique", explique-t-il au micro de RTL.