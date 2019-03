publié le 14/03/2019 à 15:31

C'est un chiffre hélas en augmentation. En 2018, 566 sans domicile sont morts de la rue en France, contre 511 l'année précédente, selon le collectif Les morts de la rue, qui recense chaque année ces décès. Cinquante d'entre eux étaient des femmes. La moyenne d'âge est de 48 ans.Treize des personnes décédées sont des mineurs, dont 6 âgés de moins de 5 ans.



"On ne sait pas expliquer cette augmentation. Est-ce qu'il y a plus de décès ou est-ce qu'on est mieux connu et du coup on nous signale plus de décès ?" réagit auprès de RTL.fr Cécile Rocca, coordinatrice du collectif Les Morts de la rue. Cécile Rocca précise que le chiffre était stable ces dernières années, aux alentours de 500 décès, avant cette hausse observée en 2018.



"Durant les trois derniers mois avant son décès chacune de ces personnes a vécu majoritairement dans des lieux non faits pour l'habitation ou en centre d'hébergement d'urgence ou temporaire", précise le collectif auprès de l'AFP.

Un hommage public le 2 avril à Paris

Les Morts de la rue souligne que toutes les personnes ne sont pas décédées dans la rue. "Elles sont mortes sur la voie publique, dans des abris de fortune tels qu'un parking, une cage d'escalier, une cabane de chantier ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure d'hébergement", déclare le collectif à l'AFP.

Chaque année, le collectif rappelle que plus d'une personne décède chaque jour des conséquences de la vie à la rue. Le nombre de personnes sans domicile en France était estimé à 143.000 en 2012 par l'Insee, le nombre de sans abri à 12.700. Aucun nouveau recensement national n'a été fait depuis cette date et cela "n'est pas prévu pour le moment", regrette Cécile Rocca auprès de RTL.fr.



Selon l'étude 2008-2010 du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (CepiDc-Inserm), qui croise les données du collectif et celles de la base nationale des causes médicales de décès, le nombre réel de décès de personnes sans domicile entre 2012 et 2016 serait près de 6 fois supérieur au nombre de décès connus par le collectif, soit plus de 13.000 morts.



Le collectif Les morts de la rue organisera un hommage public aux morts de la rue, le 2 avril prochain au Jardin Villemin, dans le 10e arrondissement de Paris.