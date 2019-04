publié le 03/04/2019 à 05:31

Une plainte sera déposée ce mercredi 3 avril après l'agression transphobe de dimanche à Paris. Julia, une femme transgenre, a décidé de porter plainte avec le soutien de l'association SOS Homophobie. Pour rappel, elle a été insultée et frappée en marge d'une manifestation anti-Bouteflika. La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. La victime est prise à partie par un groupe de jeunes. Quelques manifestants lui viennent en aide avant que des agents de la RATP mettent fin à l'agression.



Julia s'est confiée à RTL : "Je revenais du canal Saint-Martin. J'allais pour prendre le métro et à ce moment-là, trois individus m'ont bloqué la route", explique-t-elle. "L'un de ces individus m'a dit : 'mais toi t'es un homme' et s'est mis devant moi pour m'empêcher de passer." "Un autre individu a sorti son sexe en le secouant devant moi et en me disant que j'allais lui faire plaisir", poursuit la jeune femme transgenre. "Tous les gens qui était au-dessus, autour de la sortie de métro m'ont balancé de la bière".

L'humiliation est très dure à gérer Julia, femme transgenre agressée à Paris Partager la citation





"J'ai eu très peur parce que j'ai vu la situation arriver. (...) On est en 2019 à Paris, c'est choquant qu'une situation comme cela se produise. L'humiliation est très dure à gérer. (...) Je n’empêcherai pas ces gens-là, ces gens qui sont intolérants, de m'empêcher d'avancer. Cela n'arrivera pas", assure-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Justice : L’écœurement de Bernard Tapie. Ses avocats hier ont dénoncé "l'absence de preuves". 5 ans de prison ferme ont été requis à son encontre. Le jugement sera connu dans quelques semaines. Bernard Tapie est accusé d'avoir organisé un arbitrage truqué pour solder son conflit avec le Crédit Lyonnais il y a 10 ans.



"Gilets jaunes" : La "gilet jaune" septuagénaire de Nice a quitté les soins d'urgence ce mardi 3 avril. Geneviève Legay reste toutefois sous morphine et hospitalisée dans une unité de convalescence de l'hôpital. Cette septuagénaire avait été grièvement blessée lors d'une charge de police il y a 10 jours.



International : Abdelaziz Bouteflika a démissionné. L'affaibli chef de l'État a lâché le pouvoir hier soir. Il souhaite officiellement "apaiser les cœurs et les esprits". Un peu plus tôt l'armée avait réclamé son départ immédiat.



Football : Rennes en finale de la Coupe de France. Les Bretons ont gagné à Lyon hier soir : 3 buts à 2. Lyon où Jean-Michel Aulas a annulé pour l'heure la prolongation de son entraîneur Bruno Genesio. Elle devait pourtant être annoncée hier soir à l'issue du match. Ce soir, seconde demi-finale : PSG-Nantes à 21 heures.