publié le 03/04/2019 à 12:19

Deux hommes, nés en 1998, ont été interpellés en Seine-et-Marne et placés en garde à vue le 25 mars 2019, indique le parquet de Paris mercredi 3 avril. Ils ont été mis en examen pour avoir projeté d'attaquer une école maternelle et des policiers.



À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés et présentés à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 29 mars. Ils ont été mis en examen du chef "d'association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placés en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet.

Les deux hommes sont fichés S, selon nos informations. L'un des deux individus, connu de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), est considéré comme le principal auteur de ce projet d'attentat. En garde à vue, il a reconnu les faits. Selon BFMTV, il a raconté avoir voulu entrer dans une école, s'en prendre physiquement aux enfants, puis les prendre en otages en attendant l'arrivée des policiers. Il avait ensuite prévu de tuer les membres des forces de l'ordre.



Interpellé à son domicile de Seine-et-Marne, le jeune homme a évoqué Mohamed Merah, considérant l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012 comme son mentor. Selon une source proche de l'enquête, il présente "une très forte instabilité psychiatrique".



