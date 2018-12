publié le 12/12/2018 à 13:29

Il s'agit bien d'un acte terroriste. Strasbourg a donc été victime d'un attentat hier soir, qui a fait au moins deux morts, dont douze blessés. Une personne est en état de mort cérébrale. Le procureur de la République de Paris a tenu une conférence de presse où il a notamment indiqué que le tireur a crié "Allahou Akbar".



"Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier 'Allahou Akbar', la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisi des faits", a-t-il déclaré.

On en sait également davantage sur le profil du suspect, Cherif C., âgé de 29 ans. "Son casier judiciaire comporte 27 condamnations pour des faits commis en France, en Allemagne et en Suisse", a précisé le procureur de la République de Paris.

L'homme est toujours en fuite et ce sont 600 personnes qui sont déployées pour tenter de le retrouver.

À écouter également dans ce journal

