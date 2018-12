et Paul Véronique

publié le 11/12/2018 à 20:30

L’Arc de Triomphe doit rouvrir ses portes mercredi 12 décembre. Seulement douze jours plus tôt, le monument avait été ravagé par des "gilets jaunes", en marge de l’acte 3 de leur mobilisation, le 1er décembre.



L’ascenseur destiné aux personnes handicapées avait été détruit, la boutique de souvenirs saccagée, les murs recouverts de graffitis, et de nombreux moulages avaient été dévastés.

"L’Arc de Triomphe a été remis dans un état qui permet la réouverture au public en toute sécurité et qui le rende présentable. Les graffitis ont été effacés, les dégâts les plus visibles sur les toilettes ou la boutique ont été réparés de sorte que nous pouvons en toute confiance rouvrir les portes au public demain", explique au micro de RTL Philippe Belaval, le président du centre des monuments nationaux.

¿¿¿ L’@ArcDeTriomphe @leCMN rouvrira à la visite demain mercredi 10 décembre aux horaires habituels pic.twitter.com/UgBYs1T76E — Philippe Bélaval (@PBelaval) 11 décembre 2018

Pour lui, c’est tout un symbole qui se cache derrière cette rapide remise en état. "Cette réouverture on l’a fait vraiment sous le signe d’une réponse au vandalisme, sous le signe de la supériorité de la culture sur la violence", livre-t-il.



Philippe Belaval explique avoir été touché par les dégradations perpétrées par des "gilets jaunes" le 1er décembre. "Je me suis senti triste de voir ce lieu souillé, de voir ces destructions, de voir des travaux qui n’avaient pas encore été finis être réduits à néant. Triste de voir que dans notre pays il y a des gens pour qui il n’y a plus de sacralité de la République", termine-t-il.