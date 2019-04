publié le 09/04/2019 à 13:25

Chronique d'une bagarre ordinaire qui a changé à jamais la vie de Paul, 18 ans. C'était un samedi soir à Marseille. À la terrasse du bar Au Petit Nice, place Jean Jaures, le ton monte, et soudain, la soirée bascule. Le jeune homme prend un coup de poing en plein visage dont il ne se remettra jamais complètement.



Après dix jours passés dans le coma, Paul est en partie paralysé. Il a également perdu en partie l'usage de la parole. Il faudra sans doute des mois de rééducation pour que l'adolescent retrouve une vie à peu près normale.

Dans la nuit du 23 au 24 mars, c'est totalement inconscient qu'il avait été transporté à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, puis transféré dans le service des soins intensifs de la Timone. Résultat d'une altercation entre clients qui éclate un peu avant 1h du matin la terrasse de ce bar du cinquième arrondissement de la cité phocéenne.

Un appel à témoins lancé pour retrouver l'agresseur

Les témoignages sont imprécis. Mais Paul reçoit un coup de poing en plein visage, un crochet qui touche sa boite crânienne et le laisse inconscient. Un geste que les secours estiment d'une puissance inouïe. L'agresseur, de grande taille, mesure 1 mètre 90, il est âgé d'environ 25 à 30 ans et quittera les lieux sans précipitation.



Sur la vidéosurveillance, cet homme porte une écharpe, un pardessus, et tient un casque de moto à la main. Un suspect activement recherché par la police judiciaire marseillaise. Pour ceux qui disposeraient de renseignements, la PJ de Marseille est joignable au 06.29.23.29.52.

À écouter également dans ce journal

Annonces d'Édouard Philippe. Des baisses d'impôts annoncées face à ce que le Premier ministre appelle "l'exaspération fiscale". Laurent Wauquiez, le président des Républicains a estimé ce matin sur RTL, que son discours n'était pas à la hauteur et qu'il avait enchaîné les banalités.



Eric Drouet au Sénat. Un groupe de 5 personnes baptisé "opération spéciale gilets jaunes" dont fait partie le leader du mouvement, devait être reçu à sa demande ce matin pour évoquer l’éventualité de la privatisation d'aéroport de Paris. Colère du ministre de l'économie Bruno Le Maire et rétropédalage de la sénatrice.



Algérie. Le Parlement est réuni ce matin pour lancer le processus d'intérim, une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Les parlementaires doivent acter la vacance à la tête de l'état et charger le président de la Chambre Haute d'assurer l'intérim pendant 90 jours.



Santé. L'Académie des sciences, qui a travaillé avec l’académie de médecine et celle des technologies, lance un appel à la vigilance quant à l'usage des smartphones, tablettes et autres consoles de jeux. L'éducation passerait avant tout par les parents.