Comment mieux gérer notre utilisation des écrans ?

publié le 20/01/2019 à 11:51

Il y a les effets directs, dont on parle régulièrement, c'est-à-dire les problèmes de vue car les écrans fatiguent les yeux ou les problèmes de sommeil à cause de la lumière bleue. Il y a encore les problèmes de sédentarité car lorsqu'on a le nez dans son écran on ne se déplace pas.



Mais l'utilisation des écrans provoque aussi tout un tas d'effets indirects, tout aussi nocifs. D'abord la vie sociale est altérée par les écrans. Le temps que vous passez sur vos écrans, c'est du temps que vous ne passez pas avec les autres. Vous vous isolez et devenez un terrain favorable à la déprime.

Les conseils à suivre : la fonction "Temps d'écran". Elle est disponible sur tous les portables et permet de voir combien de temps vous passez sur votre portable dans la journée. C'est purement informatif mais cela vous aide à prendre conscience du problème. En France les 16-30 ans passent plus de deux heures par jour sur leur portable, et on ne parle que du portable.