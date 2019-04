et AFP

C'est une lettre historique. Le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika "demande pardon" mercredi 3 avril aux Algériens dans un message "d'adieux" publié par l'agence officielle APS. Il y assure avoir gouverné avec "sincérité et loyauté", au lendemain de son départ du pouvoir sous la pression de la rue et de l'armée.



"Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays" et "je vous exhorte à demeurer unis, à ne jamais vous diviser", indique notamment Abdelaziz Bouteflika dans cette lettre.

