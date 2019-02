Lunii éloigne les enfants des écrans en leur racontant des histoires

publié le 28/02/2019 à 22:30

Du 25 février au 1er mars, le Mag de l'Eco reçoit tous les soirs des entrepreneuses françaises, finalistes du prix Business With Attitude 2019 organisé par Madame Figaro, prix dont RTL est partenaire.



De très nombreuses études scientifiques insistent sur l'impérieuse nécessité d'éloigner les enfants des écrans, y compris de ceux des smartphones et des tablettes. En particulier quand ils sont très jeunes ! C'est en partant de ce constat qui lui paraissait évident que Maëlle Chassard a inventé Luuni, une petite radio qui raconte des histoires aux enfants, à la demande. Et c'est un succès.

"Luuni est commercialisée depuis plus de deux ans, et nous en avons vendu 250 000", explique Maëlle Chassard au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'Economiematin.fr. "On travaille avec des auteurs, des sound designers, pour concevoir et produire les histoires, cela demande un certain travail, le tout étant disponible en neuf langues".

Le pari de fabriquer un produit technologique, vendu 60 euros, était audacieux. "Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous n'avions pas plutôt conçu une application pour smartphone, mais cela entrait totalement en contradiction avec notre approche". En revanche, Maëlle Chassard confirme qu'il y a bien un projet Luuni sur les assistants vocaux et ses équipes testent une version pour Google Assistant.