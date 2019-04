publié le 09/04/2019 à 08:19

Trois mois de débat et après ? Laurent Wauquiez fustige l'intervention d'Édouard Philippe qui a fait la restitution du grand débat. "On a un premier ministre qui a enchaîné les banalités, sans qu'il n'y ait aucune précision. Normalement, au bout de quatre mois de débat, on ne devrait plus en être là", explique-t-il au micro de RTL, ce mardi 9 avril.



Le président des Républicains estime que le discours du premier ministre était "sans aucun élément concret, ni aucune précision". "Le débat a apporté au début un apaisement. Le danger, c'est que si la sortie du grand débat n'est pas à la hauteur des attentes, cet apaisement se transforme en grande déception", prévient-il.

Laurent Wauquiez propose ainsi une baisse de l'impôt sur le revenu de 10% pour tous. "Les principales victimes de l'impôt sur le revenu, c'est les classes moyennes (...) Je considère qu'il faut arrêter d'oublier systématiquement ceux qui sont au milieu", explique-t-il.