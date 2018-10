publié le 18/10/2018 à 13:26

Deux jours après des perquisitions houleuses visant La France insoumise, son leader Jean-Luc Mélenchon a été entendu jeudi 18 octobre, par les policiers en charge des enquêtes sur ses comptes de campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de son parti. L'insoumis est arrivé à son audition avec une demi-heure d'avance et s'est immédiatement dirigé vers les micros tendus, d'abord pour souligner qu'il allait répondre à toutes les questions des enquêteurs et pour dénoncer une machination.



"Contrairement à ce qui a été dit hier, nous ne faisons pas d'obstruction, même si c'est une procédure totalement extravagante. On est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer", a déclaré Jean-Luc Mélenchon face à la presse.

Aucune décision judiciaire ne devrait être prise ce jeudi, car le député est entendu dans le cadre d'une simple audition libre. Ce n'est qu'à l'issue des investigations que la justice décidera d'éventuelles mises en examen.

À écouter également dans ce journal :

- Île-de-France : la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé jeudi 18 octobre avoir demandé une enquête administrative sur la mort la semaine dernière d'un étudiant sur le campus de la prestigieuse école d'ingénieurs CentralSupélec après une "alcoolisation massive".



- Mali : Abdelatif Rafik avait 23 ans. Engagé comme pilote de camion logistique au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, le caporal a trouvé la mort dans la nuit du mercredi au jeudi 18 octobre au Mali dans des circonstances accidentelles, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly lors d'une conférence de presse consacrée à la mise en oeuvre du plan famille en faveur des armées.



- Inondations dans l'Aude : l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude touchées en début de semaine par les graves inondations qui ont fait 14 morts et 75 blessés, indique jeudi le Journal officiel.