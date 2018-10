publié le 18/10/2018 à 04:46

CentraleSupélec fermerait les yeux sur l'alcoolisation de ses étudiants. La famille d'Hugo, 22 ans, en est aujourd'hui persuadée. La semaine dernière, dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier, le jeune homme est décdé au cours d'une soirée et sa famille a décidé de porter plainte.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, Hugo enchaîne les pré-soirées dans les appartements du campus avant une grande fête à l'intérieur des locaux de la prestigieuse école d'ingénieurs. Visiblement trop ivre pour rentrer dans la soirée, Hugo est raccompagné par des camarades de promotion à son appartement. C'est à ce moment, pour une raison encore inconnue, seul, il tombe du balcon de son logement au deuxième étage. Une chute de 7 mètres 50 qui lui a été fatale.

Hugo était en deuxième année à CentraleSupélec. Son frère jumeau Enzo et ses parents l'ont vu peu à peu tomber dans une spirale infernale faite de jeux d'alcool et de soirées à répétition. Un mode de vie qui entraîne des absences du jeune homme à certains cours. Le tout sans réaction de l'école d'ingénieurs. Malgré le chagrin, la famille du jeune homme veut que la mort d'Hugo soit utile et que l'école et les autres parents réagissent.

Son frère jumeau explique à RTL que "si on ne prend pas part à ses soirées, on se retrouve seul dans son appartement". "Il m'a confié qu'il était fatigué, qu'il en avait marre parce qu'il y avait des soirées tous les soirs", se souvient Enzo.



Sa famille vient de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Le directeur de Centrale Supélec se dit aujourd'hui révolté par ce drame. Il entend désormais mettre tout en oeuvre pour éviter une nouvelle tragédie sur son campus.