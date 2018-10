publié le 18/10/2018 à 10:12

Abdelatif Rafik avait 23 ans. Engagé comme pilote de camion logistique au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, le caporal a trouvé la mort dans la nuit du mercredi au jeudi 18 octobre au Mali dans des circonstances accidentelles, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly lors d'une conférence de presse consacrée à la mise en oeuvre du plan famille en faveur des armées.



"Vers 18 heures (heure locale, ndlr), alors que le caporal se trouvait avec deux de ses camarades dans l'atelier et qu'il procédait à des actes de maintenance sur un camion logistique, un pneu a accidentellement explosé", rapporte l'Armée de terre dans un communiqué. "Le caporal Rafik a été projeté violemment au sol", poursuit l'institution.

Abdelatif Rafik, qui appartenait au 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste de Toulouse, a "immédiatement été pris en charge par les médecins de l'antenne médico-chirurgicale militaire", avant de décéder quelques minutes plus tard. Ses deux camarades ont été placés sous surveillance médicale.

"Profonde tristesse d’apprendre hier la mort en opération extérieure du caporal Abdelatif RAFIK du #14RISLP au Mali. J’assure à sa famille et ses proches mon indéfectible soutien et leur témoigne la fraternité de l’@armeedeterre." général Bosser #CEMAT pic.twitter.com/DoHZtMqFR6 — Armée de Terre (@armeedeterre) 18 octobre 2018

Cela faisait quatre ans que le jeune homme né le 15 septembre 1995 à Bergerac (Dordogne) servait son pays. Il s'était engagé à l'âge de 18 ans en tant que volontaire de l'armée de Terre.

De "grandes qualités militaires et humaines" saluées

C'est en septembre 2015 qu'Abdelatif Rafik est envoyé pour la première fois en mission extérieure, au Liban, en tant que gestionnaire des approvisionnements. "Le caporal Rafik réalise un excellent travail et se distingue par ses grandes qualités militaires et humaines", souligne l'Armée de terre.



Nommé caporal en octobre 2016, il repart en opération extérieure en République centrafricaine deux mois plus tard. Engagé ensuite dans l'opération Barkhane au Mali, il revient en France en décembre 2017 "en prenant part à l'opération 'Sentinelle' et en contribuant ainsi directement à la protection de nos citoyens".