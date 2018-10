Inondations dans l'Aude : 14 morts, selon un dernier bilan

publié le 17/10/2018 à 13:15

Le nombre de victimes continue d'augmenter. Selon la préfecture, les derniers chiffres font désormais état de 14 morts après les graves inondations du début de semaine dans l'Aude. Une personne est toujours portée disparue. Le dernier bilan a été revu à la hausse après la découverte, ce mercredi 17 octobre, d'un corps dans la localité de Villalier, au nord de Carcassonne.





Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture de la région, six personnes sont donc décédées à Trèbes, trois à Villegailhenc, deux à Villalier, une à Villardonnel, une à Carcassonne et une à Saint-Couat d'Aude. Le précédent bilan faisait état de 13 morts.

Après le sinistre, les habitants de l'Aude pansent leurs plaies et évaluent l'ampleur des dégâts. La vigilance aux crues est passée, mardi dans l'après-midi, de rouge à orange. "A ce stade, plus de 70 communes sont touchées. Mais quand on aura fait le bilan, on aura dépassé les 100/120 communes avec des gradations dans les dégâts", a indiqué le préfet Alain Thirion.

La décrue se poursuit

Ce mercredi, la situation revenait à la normale dans la région : la décrue se poursuit sur la plaine de l'Aude. "La décrue est générale sur l'ensemble du territoire", indique le service d'information sur le risque de crue Vigicrues ajoutant cependant que "les niveaux restent néanmoins élevés".



"Les opérations de nettoyage se poursuivent et on continue de chercher les personnes disparues", a indiqué un responsable du Codis (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) de l'Aude, précisant qu'il y a environ "700 pompiers" qui participent à ces opérations, en plus de personnels de la Sécurité civile.