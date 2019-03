publié le 05/03/2019 à 13:20

À Grenoble, les jeunes de certains quartiers n'acceptent pas la mort de 2 garçons de 17 et 19 ans à scooter samedi 2 mars. Ils circulaient sans casque sur un 2 roues volé, dépourvu de plaques, et étaient poursuivis par la police



On en est à la troisième nuit d'émeutes. Et l'oncle d'Adame, l'une des 2 victimes, lance un appel au calme. "Cette violence ne mènera à rien. Déjà, il y a eu assez de dégâts comme ça. Il y a eu 2 décès", dit Karim à RTL. "J'espère que ça va s'arrêter ces affrontements urbains, cette guérilla urbaine qui ne mènera strictement à rien", poursuit-il.

Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mars, 65 véhicules ont été incendiés et les échauffourées parties du quartier Mistral se sont étendues à la Villeneuve, Teychère et jusqu'à Echyrolles. Et le malaise persiste chez les jeunes.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Deux surveillants de la prison de Condé sur Sarthe dans l'Orne ont été poignardés ce mardi 5 mars par un détenu radicalisé. Les surveillants sont grièvement blessés, et leur agresseur est maintenant retranché dans la prison.



Politique - C'est une information RTL. Les syndicats vont boycotter mercredi 6 mars la réunion sur la réforme de la fonction publique. Seule la CFDT s'y rendra, mais le quorum ne sera pas atteint. Les syndicats dénoncent une fois de plus le mode de concertation du gouvernement.



Santé - À Londres, un homme atteint du VIH est en rémission. Il n'a plus aucun signe de la maladie depuis un an et demi. Mais son cas reste exceptionnel.