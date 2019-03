Mort de deux jeunes à Grenoble : "On les a envoyés à la mort", accuse un proche

publié le 05/03/2019 à 08:46

À Grenoble, la nuit a de nouveau été secouée par des violences dans le quartier du Mistral. Un camion de pompiers et des policiers ont notamment été visés par des cocktails Molotov, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Des violences en réaction à la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans samedi soir alors qu'ils étaient poursuivis par la police.



Sur RTL, l'oncle d'une des victimes a dénoncé une chasse à l'homme. "Ils n'avaient pas de casque. Ces jeunes-là, ils n'étaient pas armés. Ils ont brûlé des feux rouges, certes. Ils étaient en infraction je l'admets. Mais fallait-il aller jusque-là, pourchassés par la BAC et finalement morts au bout du virage", a-t-il déploré.

"On les a forcément obligés à prendre la rocade sans lumière. On les a envoyés dans la gueule du loup. On les a envoyés à la mort. Il faut rappeler que mon neveu a 17 ans. Dans quel état ils étaient ? Ils avaient peur. La police aux trousses et voilà le résultat", dénonce ce proche.

Il y a eu de la poursuite, il y a eu de la chasse L'oncle d'une des victimes du quartier du Mistral à Grenoble Partager la citation





"Ils (la police) auraient dû faire en sorte que ces gamins ne se blessent pas. Il y a eu de la poursuite, il y a eu de la chasse. On était vraiment sur de la chasse... On dirait vraiment du gros gibier. Mais malheureusement, on a ôté la vie à deux personnes, on a rendu des gens malheureux", a-t-il conclu.



Samedi soir, ces deux jeunes du quartier du Mistral, qui circulaient sans casque sur un scooter de grosse cylindrée, volé et dépourvu de plaques, sont morts en percutant un autocar, alors qu'un véhicule de la police les suivait, selon le parquet qui évoque un "accident".