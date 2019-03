publié le 04/03/2019 à 19:33

Les tensions restent vives à Grenoble après la mort ce week-end de deux jeunes à scooter poursuivis par la police. Les victimes, âgées de 17 et 19 ans, ont été tués dans la soirée de ce samedi 2 mars, en percutant un autocar alors qu'ils étaient poursuivis par un véhicule de la BAC.



Les deux jeunes circulaient sans casque sur un scooter de grosse cylindrée volé et sans plaque. Le parquet parle d'un accident mais selon Karim, l'oncle d'Adème, la plus jeune des victimes, cette issue tragique aurait dû être évitée : "Ils n'étaient pas armés. Ils ont brûlé des feux rouges certes, ils étaient en infraction, je l'admets. Mais fallait-il aller jusque-là? Pourchassés par la BAC, on les a forcément obligés de prendre la route sans lumière et sans casques. On les a envoyé à la mort".

Il dénonce également une véritable chasse à l'homme mise en place par la police : "Il est de la responsabilité de l'État de veiller sur nos enfants, de la police également. Ils auraient du faire en sorte que ces gamins ne se blessent pas. Il y a eu de la poursuite, de la chasse comme avec du gros gibier. Malheureusement, deux vies ont été ôtées. Des gens et des familles sont aujourd'hui malheureuses".

À écouter également dans ce journal

Politique - À moins de trois mois des élections européennes, Emmanuel Macron a écrit une lettre qui sera publiée ce mardi 5 mars dans plusieurs quotidiens français et européens. RTL vous révèle les propositions ambitieuses du président.



Justice - Malek Chekatt, le frère du terroriste de Strasbourg a écopé de six mois de prison ferme. Il était jugé au tribunal correctionnel après avoir publié, ce vendredi 1er mars, plusieurs messages jugés menaçants par les autorités, sur les réseaux sociaux.



Société - Le Pape François a annoncé que les archives secrètes du Vatican durant la Seconde Guerre mondiale seront ouvertes en mars 2020. Les chercheurs les réclamaient depuis longtemps pour comprendre notamment le rôle qu'a pu jouer Pie XII et ses prises de position quant à la déportation des juifs.