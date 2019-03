publié le 03/03/2019 à 18:10

L'accident s'est déroulé samedi soir à Grenoble près de l'autoroute. Deux jeunes de 17 et 19 ans sont morts dans un accident de scooter, alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Selon François Nedelec, délégué zonal du syndicat Alternative Police-CFDT, les deux jeunes ont "refusé de se soumettre à un contrôle de police".



D'après le Dauphiné Libéré, le conducteur et le passager ne portaient pas de casque et le scooter avait été signalé plus tôt pour des infractions routières. Poursuivis par les forces de l'ordre, ils ont alors percuté, sur un pont, l'autocar d'un club de football amateur qui sortait d'une autoroute et circulait dans le même sens, ont indiqué les pompiers, alertés peu avant 22H30.

Le procureur de la République à Grenoble, Éric Vaillant, tiendra une conférence de presse à 18H00 sur ce drame qui a déclenché de violents affrontements entre des jeunes du quartier populaire du Mistral - dont les deux victimes étaient originaires - et les forces de l'ordre dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans ce quartier proche des lieux de l'accident, une caserne de CRS gardée par deux policiers a notamment été prise pour cible par une trentaine de jeunes qui ont tenté d'y pénétrer.

