publié le 05/03/2019

Neuf organisations syndicales étaient attendues mercredi 6 mars au Conseil commun de la fonction publique. Ce conseil devait permettre d’examiner les amendements des syndicats au projet de loi annoncé mi-février par le secrétaire d’État Olivier Dussopt.



Ce Conseil commun n’aura pas lieu, car le quorum exigé ne sera pas atteint. La raison, c’est un boycott des syndicats. Seule la CFDT a prévu de se rendre à la convocation de demain, à 14h30, mais dans le but de voter contre le projet de loi.

Les syndicats dénoncent une réforme menée tambour battant, sans vraie concertation, qui inquiète les fonctionnaires en rapprochant les règles du public d’un fonctionnement d’entreprise privée. Ce sont les arguments des syndicats pour tenter de retarder le projet de loi de la fonction publique.

Les syndicats craignent tout particulièrement les mesures de simplification du dialogue social, de transformation des rémunérations des agents selon un système au mérite et de recours accru aux contractuels.

Une casse des services publics CGT





Pour l’Unsa, qui doit annoncer officiellement son boycott ce mardi 5 mars, le projet de loi et le dialogue avec le gouvernement n’est pas un dialogue, mais une "caricature du monologue social". Luc Farré, le représentant, parle d’un gouvernement qui "a fait le choix de la provocation".



Le représentant Force ouvrière, Christian Grolier demande "le retrait pur et simple" du texte du gouvernement et la CGT évoque "une casse des services publics" contre laquelle il va falloir mobiliser.



Une nouvelle réunion programmée

Dans l’entourage du secrétaire d’État Olivier Dussopt, on relativise ce boycott. Et on explique qu’une nouvelle réunion va être programmée dans les prochains jours, certainement la semaine prochaine. "Ce boycott ne nous surprend pas, explique-t-on. Nous allons accorder un délai supplémentaire ; charge aux syndicats de proposer des amendements au projet de loi qu’on étudiera".



La CFDT et l’Unsa ont déjà fait des propositions d’amélioration du projet de loi. À l’heure actuelle, "nous ne pensons pas que l’application de la loi sera retardée", précise-t-on au ministère. Le report de la loi, l’amélioration, voire l’annulation de la loi, c’est au contraire ce qu’espèrent les syndicats de fonctionnaires.