et AFP

publié le 05/03/2019 à 12:14

L’agression aurait eu lieu aux alentours de 9h30, ce mardi 5 mars. Deux surveillants du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon dans le département de l'Orne, ont été agressés par un détenu, muni d'une arme blanche.



Ce dernier aurait donné plusieurs coups de couteau, notamment au visage et à l'abdomen, selon les informations données par le syndicat FO sur Facebook. Il s'est ensuite retranché avec sa compagne dans l'unité de vie familiale du centre pénitentiaire, où ils se trouvaient. Le RAID est sur place.

La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'affaire alors que le procureur de la République est attendu au centre pénitentiaire de Condé, selon nos informations. La SDAT et la DGSI ont été saisies des investigations par le parquet de Paris.

Condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivis de mort et vol avec arme, il a aussi été condamné à un an de prison pour apologie d'acte de terrorisme, a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.



