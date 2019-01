publié le 31/01/2019 à 13:15

Où se trouve la carlingue de l'avion qui transportait Emiliano Sala, le footballeur argentin de 28 ans ? Après la découverte de débris de deux sièges provenant "probablement" de l'appareil qui transportait l'ancien joueur du FC Nantes sur la plage de Surtainville, en France, des recherches en mer sont prévues en fin de semaine avec un sonar dans une zone de 13 km².



Mais ces recherches sous-marines risquent d'être compliquées car il y a énormément de courant dans cette zone que connaît bien Jean-Marie Choisy, le président de la SNSM de la Manche."Effectivement, les courants sont importants, jusqu'à 10 à 12 nœuds, précise-t-il. Il faut des conditions de mer qui soient assez satisfaisantes, donc une mer en surface qui permette aux unités qui sont positionnés de pouvoir mettre leurs engins à l'eau".

Dans la petite commune de la Manche, tous les habitués ne sont pas surpris que des débris aient été retrouvés sur la plage. Ils expliquent que cela est en grande partie dû aux grandes marées du week-end dernier. Voilà pourquoi les gendarmes et les habitués de la côté vont encore surveiller les plages tous ces prochains jours.



Drame - Terrible découverte jeudi 31 janvier au matin dans l'enceinte du Lycée Saint-Joseph, aux Fontenelles, dans le Doubs. Un corps allongé dans la neige a été retrouvé, celui d'un lycéen de 15 ans qui était pensionnaire dans l'établissement. Il aurait fait une chute fatale.



Justice - Carlos Ghosn semble bien décidé à rendre coup pour coup. Du fond de sa cellule, il a accordé une interview à l'AFP et aux Échos, en jogging noir et claquettes. Il se dit "seul face à une armée chez Nissan". Et l'ancien PDG de Renault s'interroge : "Pourquoi suis-je puni avant d'être reconnu coupable ? ".



"Gilets jaunes" - Quelle est l'arme qui a blessé grièvement à l'oeil Jérome Rodrigues, l'une des figures du mouvement des "gIlets jaunes", samedi 26 janvier sur la place de la Bastille à Paris ? La police des polices enquête toujours et un policier affirme avoir fait tiré une balle de défense à ce moment là.