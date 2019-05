publié le 30/01/2019 à 07:19

Membre des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues a été grièvement blessé à l’œil, samedi 26 janvier, lors de l'acte XI de la mobilisation, à Paris. Il affirme avoir été visé par un tir de lanceur de balles de défense (LBD), et avoir aussi reçu à ses pieds une grenade de désencerclement, qui a éclaté.



Selon une source policière interrogée par l'AFP, la blessure "est bien due" à l'explosion d'une grenade de désencerclement. Une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a immédiatement été lancée.

Dans la foulée du transport à l'hôpital de Jérôme Rodrigues, Éric Drouet, autre "gilet jaune" très médiatisé a "appelé à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre". Des propos qualifiés "d'appel à l'insurrection" par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.

Mélenchon demande la démission de Castaner

Jérôme Rodrigues pourrait ainsi marquer un tournant dans le mouvement des "gilets jaunes". Quelques secondes avant de s'effondrer au sol, il était en train de retransmettre en direct la manifestation, place la Bastille.



Comme le souligne Le Journal du Dimanche, "les images montrent qu'il cherchait en réalité à apaiser les choses. Juste avant d'être touché, on le voit demander à tous les 'gilets jaunes' d'évacuer la place à cause des affrontements entre les blacks blocks et la police".



Jean-Luc Mélenchon s'est saisi de l'affaire, en demandant la démission de Christophe Castaner. "Nous en sommes à 12 ou 13 ou 14 éborgnés, un mort, quatre mains arrachées (...). Le ministre Castaner est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique (...) il doit s'en aller. Je crois que c'est assez clair et nous l'avons déjà dit", a-t-il déclaré dans Dimanche en politique sur France 3.

Le cas Rodrigues devenu viral sur les réseaux sociaux

La blessure de Jérôme Rodrigues a provoqué un élan de compassion sur les réseaux sociaux. Une photo postée après son évacuation de la place de la Bastille, montre son visage tuméfié et son œil blessé, a recueilli plus de 42.000 partages et 20.000 commentaires, en quelques heures.

Jérôme Rodrigues: "je vais perdre mon oeil la famille" pic.twitter.com/3vG5I3frn1 — Vincent Glad (@vincentglad) 26 janvier 2019

"Les publications en rapport avec l'homme blessé place de Bastille qui emportent le plus d'attention sur les pages dédiées au mouvement, véritable agora des 'gilets jaunes'", souligne LeHuffPost. Des pages sur Facebook "soutien à Jérôme Rodrigues", "justice pour Jérôme Rodrigues" ont été créés et comptent plusieurs centaines de membres pour certaines.



À cela vient s'ajouter des dessins postés sur les réseaux sociaux, largement partagés. Les "gilets jaunes" sont déjà dans la prochaine mobilisation avec l'acte XII. "Relayé par Eric Drouet, l'acte XII en ligne sur les réseaux sociaux prévoit déjà de rendre hommage aux nombreux manifestants blessés depuis deux mois", ajoute Le HuffPost.

Ce logo, créé après la blessure de Jérôme Rodrigues est largement partagé sur les réseaux sociaux Crédit : Capture d'écran Facebook

Un dessin représentant Jérôme Rodrigues Crédit : Capture d'écran Facebook